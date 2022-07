La 'madre de la vacuna contra la covid' revela las duras amenazas que ha tenido que soportar

Publicado hace 28 minutos por tiopio a huffingtonpost.es

Candidata a ganar el Nobel y galardonada por la Unesco, creció en una casa de adobe sin agua y electricidad soñando ser científica. La bioquímica ha relatado a El País cómo era el tono de algunos correos electrónicos que ha tenido que soportar. “Me han dicho que me quieren colgar, que he hecho que su vida sea miserable y que hay millones de personas sufriendo por los efectos secundarios de las vacunas”, ha indicado para apuntar que “hay quienes no confían en ellas porque no hemos hecho un buen trabajo, no hemos sabido educar”.