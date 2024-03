Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdeasturias.es

«Si te duelen las hostias de tu pareja, que al fin de cuentas es una persona que conociste en la calle, imagínate las de tus hijos, que los has parido y criado lo mejor que has podido. Que me lo he quitado yo de la boca para dárselo a ellos». Estas duras palabras salen de la boca de Ana, quien consigue aguantar a duras penas las lágrimas que brotan de sus ojos al formularlas. Su nombre es ficticio para salvaguardar la intimidad de sus familiares, pero su historia no puede ser más real.