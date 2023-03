Una madre de Lugo denuncia en comisaría que su hija sufre acoso escolar y el colegio le abre un expediente por absentismo

Publicado hace 1 hora por filemon314 a lavozdegalicia.es

La progenitora dice que la niña lleva tres años en esta situación y que tiene miedo de volver a la escuela. El centro afirma que abrieron el protocolo pertinente y no observaron motivos de preocupación. Ha llegado a tener ataques de pánico y a orinarse encima, siendo ya mayor. Con la pandemia, mejoró, porque no tenía que ir a clase, pero al volver este curso, la situación se ha vuelto horrible. Ella no puede más, ya no quiere ir al colegio», resume.