"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró en Etiopía, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana. "No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños". "Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó. En respuesta, Netanyahu convocó al embajador de Brasil en Israel.