Lukashenko anunció acuerdo con Prigozhin para detener el avance de PMC "Wagner" [RU]

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de acuerdo con el líder ruso Vladimir Putin, sostuvo conversaciones con el jefe de Wagner PMC Yevgeny Prigozhin, informa Pool of the First. Se informa que Prigozhin aceptó la propuesta del jefe de Bielorrusia para detener el avance del grupo de Wagner en Rusia y tomar medidas adicionales para reducir las tensiones.