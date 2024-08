Publicado hace 33 minutos por Hombre_de_Estado a nytimes.com

Ibiza está llena de turistas adinerados, hoteles en primera línea de playa y famosas discotecas. Pero profesores, bomberos y policías no encuentran donde vivir. Las ciudades de tiendas de campaña surgieron en 2023, pero este año proliferaron en tamaño y número. Can Rova, el mayor de los 3 grandes campamentos de la capital y alrededores, acogió 280 personas este verano. Muchos residentes dijeron que al no tener otro lugar, esperaban quedarse indefinidamente. Pero el 31 de julio, la policía desalojó el campamento, levantado en terreno privado.