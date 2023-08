Luis Enrique: "La labor de Rubiales es sobresaliente y ha admitido su error"

Publicado hace 55 minutos por fareway a marca.com

"Si tengo que hablar basado en mi experiencia, en lo que he vivido, porque he estado muchos años en la Federación, creo que la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional (...) Ahí están los números que lo avalan, las asambleas, las ayudas al fútbol modesto, diría una labor sobresaliente. El presidente ha admitido su error. Creo que mi opinión no es realmente necesaria sobre este tema", dijo en rueda de prensa Luis Enrique.