La lucha de un gijonés con Hacienda por un céntimo

(Leído en modo "lectura" en Firefox) El eslogan dice que Hacienda somos todos, pero la norma no escrita es que con la Agencia Tributaria no se juega. Y, si no, que lo digan a Alberto García. A este gijonés su declaración de la renta de 2021 le salió a su favor por la "suculenta" cifra de un céntimo de euro. García pidió cobrarlo mediante transferencia bancaria, algo que no debió gustar al funcionario de turno porque a este hombre de 60 años le llegó una notificación que le obligaba a presentar otra vez todas sus cuentas para justificar el cobro