Lord Alan Sugar está listo para revivir su famosa marca Amstrad con el lanzamiento de una nueva empresa de marketing digital dirigida por su nieto, 17 años después de vender el negocio a Sky. El magnate de los negocios, que lidera la serie de telerrealidad The Apprentice de BBC One, recompró los derechos de la marca familiar para la nueva agencia Amstrad Digital. Lord Sugar criticó a la antigua dirección “beligerante” de Sky, antes de que fuera adquirida por el gigante de medios estadounidense Comcast en 2018, por no permitirle recomprar el..