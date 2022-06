López plantea que los "okupas" tengan que demostrar en 48 horas "su derecho a ocupar una vivienda", si no serán desalojados

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

Hasta ahora el sistema exige el propietario de una vivienda ocupada que pruebe, que demuestre, que es suya. Hagamos lo contrario. Hagamos que aquel que no tiene documentos, que no tiene ninguna razón que justifique su presencia en una vivienda, tenga que acreditar en 48 horas que tiene un título, un consentimiento, un derecho, algo, para ocupar esa vivienda. Si no lo presenta, será desalojado de inmediato», explicó hoy López durante su intervención en el desayuno de Nueva Economía Fórum.