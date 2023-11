Publicado hace 27 minutos por Meneador_Compulsivo a threadreaderapp.com

Lola Sánchez Caldentey (lolapodemos), ex diputada de Podemos en el Parlamento Europeo: Hola Irene, yo me fui antes de que me echárais, porque me íbais a echar, you know. Que no fuera una fanática del club pesó más que mi trabajo en Bruselas, mis tres premios internacionales por él y mi fidelidad a unas ideas y a un programa. Y tengo entendido que también echaste a Busti, que iba a ser cabeza de lista de las europeas en 2019, además, a grito limpio.