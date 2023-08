A llorar a la llorería con los toros en Bilbao

Publicado hace 39 minutos por cd_autoreverse a eldiario.es

La 'tauromafia' no acaba de asimilar que las sociedades avanzan y que ya no aceptan crueldades por simple diversión como las corridas de toros, la clase política vasca va tomando nota de la nueva sensibilidad social. Por fin, el Ayuntamiento de Bilbao no incluye la salvajada del maltrato animal en el programa de fiestas, no permite que la Banda Municipal actúe por la cara en esa barbarie y no se compran entradas por parte de las Instituciones públicas. Y la 'tauromafia' rabia por perder esos privilegios que, cada año, indignan a la ciudadanía