«Llevo gastado ya en agua mineral 751 euros porque en Foz no se puede consumir la de la traída desde principios de agosto»

Un vecino de Foz, Alfonso Pérez, de 72 años, expresaba su queja porque lleva gastado ya en agua mineral 751 euros desde que en agosto se recomendó a la población que no bebiese ni cocinase con agua de la red municipal. «Imagine usted en casas o familias donde sean más de dos. A mí no me importa decírselo a quién sea, por eso les llamo a ustedes. Pero, por favor, que nos ofrezcan explicaciones e implementen alguna medida, que estamos ya en octubre y seguimos así desde agosto. Hoy hemos abierto el grifo y sale amarilla»