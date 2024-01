Publicado hace 15 minutos por albertiño12 a threadreaderapp.com

Se le va a atacar por dos frentes: 1° Aduciendo que los trabajadores le van a echar morro. Como si los que quieran echarle morro ahora no pudieran. Lo 2° que se argumenta es que los empresarios van a poner trabas mediante chantaje y amenaza encubierta para dificultar coger la baja. En primer lugar eso ya pasa. Tenemos infinidad de ejemplos en consulta de gente que no puede coger la baja por su situación laboral. Así que lo que hace esta autobaja es devolver el problema a donde pertenecía, que es al trabajo, no al ámbito sanitario.