elespanol.com

Temperaturas de 28ºC en España en pleno mes de enero. No, no es otro error en el mapa del tiempo. Se trata de los valores que se esperan en algunas ciudades para los próximos días. El 'culpable' no es otro que la dorsal anticiclónica que atraviesa la Península y que hará que el tiempo sea más propio de primavera que de invierno. Se prevé que en los próximos días la dorsal alcance los 5.940 metros geopotenciales, unos valores récord para la época. "No tenemos registros de que en este periodo se haya producido una situación similar".