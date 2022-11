Las llamativas camisetas de Carla Toscano, la diputada de Vox y azote de Montero: "Amo el patriarcado"

Publicado hace 37 minutos por Verdaderofalso a elespanol.com

A lo largo de su perfil de Instagram se observa cómo la diputada de Vox luce diferentes modelos de camiseta, customizadas e impresas por ella misma o su equipo, en las que rezan eslóganes como los siguientes: "I love patriarchy" ("Amo el patriarcado"), "This is what an antifeminist looks like" ("Así luce una antifeminista"), "Keep calm and ignore feminazis" ("Cálmate e ignora a las feminazis") o "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva".