Llamar a los directivos de la empresa "malas personas", "subnormales" e "inútiles" es motivo de despido disciplinario

Las expresiones utilizadas fueron las siguientes: “Esta empresa se va a la mierda y no tarda en cerrar; porque no tiene futuro”, “Arturo y Carlos Francisco son unas una malas personas y unos subnormales, además robarle a Instelec”, “Arturo y Claudia son unos incompetentes, unos maleducados, y unos inútiles”.El TSXG dictamina que estos comentarios no tienen amparo en la libertad de expresión.