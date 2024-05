Publicado hace 1 hora por Dragstat a lavozdegalicia.es

CIFP Paseo das Pontes: «Si tuviese 1.000 alumnos, creo que en 15 días estarían todos trabajando». Escuela Soldacero: «Nos llaman muchas empresas buscando un perfil joven y con ganas de trabajar. Son trabajos muy bien remunerados, pero al tener que viajar, no todos pueden y las empresas suelen preferir gente sin cargas familiares». La Asociación de Hostelería defiende que los salarios no bajan de 1.500 euros al mes. «Los chicos que salen del ciclo de FP superior no tienen una experiencia real para desempeñar la labor acorde al salario fijado».