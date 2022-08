Lituania encuentra la manera de volver a bloquear el tránsito de mercancías rusas a Kaliningrado (ING)

Publicado hace 1 hora por jm22381 a tvpworld.com

En junio, Lituania implementó las sanciones de la UE prohibiendo el tránsito ferroviario de ciertos bienes sancionados entre la región de Kaliningrado y Rusia continental que pasan por su territorio. A pesar de seguir siendo accesible por mar, las amenazas de Rusia llevaron a la UE a determinar que el tránsito no era una infracción de las sanciones. Ahora el único banco lituano que atiende estas transacciones anunció que cesará todos los tratos con Rusia en septiembre. Y dado que el tránsito no se puede pagar, no puede suceder.