Lituania advierte de la necesidad de defenderse después de que en Rusia se cuestione su independencia

Publicado hace 1 hora por jctarin a europapress.es

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, ha asegurado este jueves que deben estar preparados para "defenderse" de cualquier manera frente a Rusia, en respuesta a la propuesta presentada por un diputado ante la Duma Estatal pidiendo revocar el reconocimiento de Lituania. "Solo un estado gobernado por bestias podría iniciar una guerra similar a la iniciada por Rusia. No me sorprende que en la política no se comporten según los estándares humanos y debemos responder en consecuencia", ha dicho Landsbergis.