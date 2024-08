Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a dallasnews.com

Le decían a Martin, presidenta del Partido Demócrata en el condado de Hood, que estaban seguros de haberse registrado, pero que en la casilla no aparecían registrados. El denominador común era que todos decían haberse registrado en internet. No, no se registraron, les respondía Martin. Texas es uno de los pocos estados que no permiten el registro de electores en internet, pero Martin dice que algunos habían sido confundidos por el sitio web del estado.