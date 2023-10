Publicado hace 41 minutos por efectogamonal a yanisvaroufakis.eu

Los defensores del bombardeo y la invasión de Gaza por parte de Israel, me han desafiado a ofrecer una lista detallada de los crímenes de guerra que Israel ha cometido desde la ofensiva de Hamás del 7 de octubre. A continuación se ofrece una lista indicativa, pero no exhaustiva. No hay duda: Israel está invirtiendo en crímenes de guerra para lograr su reconquista y limpieza étnica de Gaza mientras, al mismo tiempo, practica tácticas similares en Cisjordania y este de Jerusalén.