Lidl no sancionará a la trabajadora que llamó "caballero" a una clienta transexual: "Fue un error y rápidamente pidió disculpas"

Publicado hace 1 hora por yemeth a 20minutos.es

La dirección de Lidl no sancionará a la trabajadora de uno de sus supermercados que fue denunciada por transfobia por una clienta transexual. "Se trata de un error no intencionado por parte de una de nuestras empleadas que, rápidamente, pidió disculpas", han señalado a 20minutos fuentes de la multinacional alemana. Fuentes sindicales coinciden con la dirección de la empresa e indican que la trabajadora "se confundió, pero le pidió disculpas inmediatamente" y destacan que su intención "no era molestar a nadie".