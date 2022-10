Publicado hace 6 horas por MikeR a niusdiario.es

Putin propone a Kiev “un alto el fuego inmediato y el regreso a la mesa de negociaciones”, pero subraya que los nuevos territorios no son negociables. La anexión "no cambia nada", ha dicho la Unión Europea. "Estas acciones no tienen legitimidad", ha recalcado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden