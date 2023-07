El líder de Vox Asturias, Figaredo, acusa a Barbón y a Lastra de ser "enemigos de la democracia"

Publicado hace 19 minutos por Verdaderofalso a rtpa.es

Haseñalado que Barbón y Lastra, a la que se ha referido como "Adriana Lastre", no "respetan" a la tercera fuerza política de Asturias y que, por lo tanto, no respetan "a los asturianos ni a los españoles", al no querer reunirse con Vox. Figaredo ha insistido en que ambos representantes políticos son "un peligro físico" para la democracia porque cuando "señalan" y "acusan" a Vox lo que hacen en realidad es, a su juicio, "lanzar a todos aquellos energúmenos que tienen en las calles" para ejercer ataques sobre la formación