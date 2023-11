Publicado hace 1 hora por Fluor a lavozdegalicia.es

La Fiscalía había pedido la orden de alejamiento por un presunto delito de agresión sexual, aunque no había solicitado prisión, ya que la víctima no presenta lesiones, según indican a esta agencia fuentes fiscales. Sin embargo, no se ha decretado ninguna medida cautelar, tampoco la orden de alejamiento solicitada por la víctima.