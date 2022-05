Ley de Segunda Oportunidad: Enfermó, perdió ingresos y se sobreendeudó con una espiral de préstamos; ahora la justicia la libera de devolver 220.000 euros

Publicado hace 4 horas por chisqueiro a eldiario.es

En su ánimo de mantenerse al corriente de sus obligaciones y de que las condiciones de vida de su familia no se vieran resentidas, comenzó a buscar soluciones. Y recurrió a los créditos. “Es el hecho de querer resolverlo sin ayuda, de decir voy a pedir a un préstamo, voy a pagarlo de este modo, voy a hacer un esfuerzo por otro lado... Pero llega un momento en que tienes que pedir otro porque no puedes pagar el anterior y, cuando no te asesoras bien y no te informas bien, en la situación en la que estás te ves metida en una bola de nieve