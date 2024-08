Publicado hace 1 hora por mariKarmo a formulatv.com

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Leticia Sabater participará en la cuarta edición de 'Drag Race España', que llegará muy pronto a Atresplayer. Pero no, no será una de las ocho reinas que conoceremos el 8 de septiembre en el 'Meet the queens' ni deliberará sobre las concursantes con Supremme de Luxe, Ana Locking y Los Javis.