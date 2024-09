Publicado hace 37 minutos por Elnuberu a infobae.com

No es considerado un idioma, a priori, porque carece del estatus social que requeriría para serlo. Tampoco es un dialecto, puesto que no deriva de ningún otro idioma previo. Es, según los expertos, un pogadolecto, es decir, una síntesis entre dos lenguas diferentes, que han dado lugar a un “habla mixta”, pero sobre todo a un habla nueva. No obstante, este tipo de términos siempre han sido objeto de numerosos debates y no hay un criterio único para definir lo que es el erromintxela. Por ello, mejor centrarse en la realidad.