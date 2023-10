Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a foxnews.com

Cuando los manifestantes propalestinos corean "Palestina del río al mar", realmente están pidiendo la "exterminación del estado judío", advirtió un ex coordinador de la lucha contra el terrorismo. "Creen que Israel no debería existir en absoluto", dijo Nathan Sales a "Sunday Night in America". "Esta es retórica exterminacionista y nuestra Primera Enmienda significa que tenemos que tolerar este tipo de discurso, pero el antídoto para ese tipo de discurso aborrecible es más discurso. Tenemos que exponer de qué se tratan estos simpatizantes”