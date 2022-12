La legislación laboral es inútil para la mayoría de trabajadores

Publicado hace 46 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

La mayor parte de trabajadores deciden activamente que nunca van a demandar ni a denunciar a ninguna empresa en la que trabajen. O posturean diciendo que sí, pero en la práctica siempre es que no… esta vez porque no sé qué y la otra vez fue porque no sé cuántos… Estos trabajadores, ¿para qué quieren que se refuercen los medios de la Inspección de Trabajo? Pero si ellos no saben ni quieren saber ni dónde está. Pero si ellos se tiran por la ventana cuando llega la Inspección por actuación de oficio o por la denuncia de otro trabajador (...)