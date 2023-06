Por qué legalizar riegos en una finca agrícola a 18 kilómetros de Doñana deteriora el parque

Publicado hace 41 minutos por BoosterFelix a elpais.com

“Todo el acuífero está interconectado, es lo mismo. No hay forma de poner límites nítidos entre las diferentes zonas. Toda agua que le quites al arroyo de La Rocina y El Partido se lo estás quitando a la marisma. No hay cría de ninguna especie de ave en la marisma desde hace cuatro años, porque no tiene agua y es un desierto". “A veces pienso que, como los magos, ustedes nos distraen con algo estrambótico como es declarar regable una zona sin agua, para ocultarnos un truco escondido en otro sitio”, acusó el biólogo Miguel Delibes a PP y Vox.