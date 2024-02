Lecciones de izquierdas (opinión)

Publicado hace 1 hora por Segope a blogs.publico.es

La ley mordaza silencia al periodismo y al activismo, y eso es lo que hoy, en las urnas, está pagando la nueva izquierda. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí, canta Silvio Rodríguez. No derogando la ley mordaza, el amor del gobierno psocio-podemita fue cobarde con la calle y con la prensa, que vienen a ser lo mismo. No derogando la ley mordaza, el amor por la libertad y la verdad se quedó Allí, como en la canción. Y ahora a ver quién cambia esto.