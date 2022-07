Laura Borràs llama “muy enfadada” al catedrático que la criticó

Publicado hace 50 minutos por eugefu a politica.e-noticies.es

“He recibido de mi hermana este correo: Te escribo desde xxxx, ayer me quedé a dormir después de la fiesta de cumpleaños de Maria. Pasadas las 11 de la noche telefoneó Laura Borrás preguntando por ti y le dije que no estabas. Está muy enfadada y quiere denunciarte por calumnias e injurias, ya ha hablado con sus abogados Boye y Cuevillas y me dijo que si no publicabas un escrito en Facebook desmintiendo todo lo que decías te llevarían a los tribunales".