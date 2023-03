El lado oscuro de Nutriscore: así lo burlan las empresas

Publicado hace 34 minutos por blodhemn a lavanguardia.com

Hay productos que claramente no son saludables y que sin embargo tienen puntuaciones de A y B en este sistema. Aunque muchos consumidores lo desconocen Nutriscore puntúa alimentos de una misma familia, de modo que no sirve para comparar alimentos diferentes. De modo que “los fabricantes no dejan de encontrar recovecos para obtener una puntuación favorable en Nutriscore”, cosa que hace que nos encontremos productos que a todas luces no son saludables –tampoco si los comparamos con otros de la misma categoría– con puntuaciones de A y B.