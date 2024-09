La ‘cara Instagram’

Publicado hace 47 minutos por cromax a blogs.publico.es

En el año 2019, Jia Tolentino, redactora de The New Yorker, explicó el término "Instagram Face" (cara Instagram) en uno de sus artículos. Tolentino señaló lo que todas veíamos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram: una tendencia al alza vertiginosa en la que las mujeres acababan con sus caras retocadas de la misma manera con las mismas toxinas y ácidos (bótox, ácido hialurónico, etc), obteniendo como resultado el mismo rostro ciborgiano, robótico, podríamos decir incluso posthumano. Tolentino añadía entonces: "(La cara Instagra