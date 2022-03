Publicado hace 1 hora por zirikeitor a niusdiario.es

El mítico tema original de 1979 de la banda de punk rock británica 'The Clash' hace referencia en su título a la identificación de las emisiones del Servicio Mundial de la BBC que fue usado durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo en sus emisiones en países ocupados por la Alemania nazi. "This is London calling...". "Londres al habla", rezaban las transmisiones.