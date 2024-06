Publicado hace 58 minutos por Doisneau a thezugzwangblog.com

El reciente duelo entre Vladimir Kramnik y José Martínez ha desencadenado una serie de controversias que parecen lejos de resolverse. El título elegido para el evento: “Clash of claims” no ha podido ser mejor. El gran maestro ruso ha manifestado su intención de llevar a cabo acciones legales contra los organizadores del torneo “Clash of Claims”, en particular contra David Martínez, conocido como “El Divis”, y la plataforma Chess.com, por incumplimiento de contrato.