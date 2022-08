Kissinger: “Estamos al borde de una guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte creamos nosotros”

Publicado hace 30 minutos por Beltenebros a eluniversal.com

"Ahora no se puede decir que vamos a separar y enfrentar (a Rusia y China). Lo único que se puede hacer es no acelerar las tensiones y crear opciones, y para eso hay que tener algún propósito", agregó el ex alto funcionario, argumentando que Estados Unidos debería buscar un "equilibrio" con los dos países. En cuanto al conflicto entre Moscú y Kiev, expresó que Occidente debería haberse tomado en serio las preocupaciones de seguridad del Kremlin, y tachó de "error" que la OTAN indicara a Ucrania que podría unirse a la alianza...