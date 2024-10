Publicado hace 1 hora por Tkachenko a epe.es

El Frente Bokerón, el grupo ultras del Málaga fundado en 1986 pero que vive su edad dorada en nuestros días. Su lugar de reunión habitual era la malagueña plaza de La Roca, cuyos vecinos se quejaron del ruido y de las pintadas fascistas. ,"Si la gente no los conocía es porque no siguen el mundo ultra. No es cosa de este año, venían avisando. La temporada pasada, en Primera Federación, montaron unas cuantas trifulcas gordas", cuentan fuentes policiales.