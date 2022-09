Publicado hace 34 minutos por jm22381 a 101noticias.com

Kazajistán suspenderá su membresía en la CSTO liderada por Rusia a principios de 2023. Curiosamente, Kazajistán no apoyó a Rusia en su guerra contra Ucrania y no reconoció la anexión de Crimea y la autoproclamada independencia de las Repúblicas de Donbas. El presidente kazajo, Kasim-Zhomart Tokayev, instó a no sobrestimar la asistencia de Rusia durante los disturbios de enero en su país. El líder chino, Xi Jinping, durante una reunión con el presidente kazajo, Kasim-Zhomart Tokayev, prometió apoyar la independencia y la integridad de Kazajistán