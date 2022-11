Karra Elejalde: "Siempre creí que no hay mayor tonto que un obrero de derechas, pero entiendo que ahora voten a Vox"

Publicado hace 39 minutos por h3ndrix a elmundo.es

La izquierda está perdiendo al pueblo porque no se la entiende. Sin embargo, mira cómo la ultraderecha sabe decir: "Vendrá el moro y se follará a tu mujer, vendrá el moro y te quitará tu trabajo, vendrá el moro y será un delincuente". No se complican, es un mensaje terrible, pero que entiende todo el mundo. Yo siempre he dicho que no hay mayor tonto que un obrero de derechas, pero ahora entiendo que voten a Vox. Si yo soy un potencial votante y no entiendo al tío que me está hablando, estamos jodidos. La izquierda debería bajar la intectualidad