"La negociación implicaba que los talibanes consiguieran la liberación de 5.000 terroristas talibanes, y escuchen esto -no, escuchen esto- y el presidente de entonces invitó a los talibanes a Camp David, un lugar de gran significado para nosotros como estadounidenses, un lugar donde honramos la importancia de la diplomacia estadounidense, donde invitamos y recibimos a respetados líderes mundiales, y este ex presidente, como presidente, los invitó porque no vuelve a apreciar el papel y la responsabilidad del presidente de Estados Unidos”