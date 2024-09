Publicado hace 1 hora por Beltenebros a europapress.es

En el vídeo que menciona Rego se ve al alcalde de Vita subido a un escenario cantando una canción que decía: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita". A continuación, y tras repetir en reiteradas ocasiones ese estribillo, la letra continúa: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche". Antes de la ministra de Juventud e Infancia, Podemos y PSOE han pedido al PP la dimisión "de inmediato" del regidor..