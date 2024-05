Publicado hace 12 minutos por Sergio_ftv a clarin.com

El Gobierno de Milei anticipó que apelará el fallo del juez Sebastián Casanello que ordenó entregar un plan para el reparto inmediato de los alimentos que están guardados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán. "Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso".