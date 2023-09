La justicia ordena embargar todo pago de Netflix a Rosa Peral por su imagen en la serie

Publicado hace 58 minutos por nereira a elmundo.es

La Audiencia de Barcelona ha acordado el embargo de cualquier ingreso que Rosa Peral y Albert López, los condenados por el llamado "crimen de la Guardia Urbana", puedan cobrar de Netflix por sus derechos de imagen en la emisión de la serie 'El cuerpo en llamas', inspirada en ese asesinato.El tribunal ha aceptado la petición del abogado de la acusación particular ejercida por los familiares del agente al que asesinaron para que los condenados no puedan cobrar de la plataforma mientras no les paguen los cerca de 800.000 euros de indemnizaciones