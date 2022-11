Publicado hace 23 minutos por baraja a apuntmedia.es

El joven había presentado un recurso a una sanción administrativa recibida por haberse paseado desnudo por un puesto público, y ahora el tribunal ha estimado la petición y en una sentencia del 15 de noviembre, que se ha hecho pública este jueves, dicta que no existe ninguna ley de ámbito municipal que le impida ir desnudo, que no ha habido resistencia a la autoridad y, por último, que no se ha cometido ningún acto de exhibición obscena.