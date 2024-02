Publicado hace 1 hora por MirandesOnline a elpais.com

La justicia andorrana ha desestimado la demanda de desahucio que Grefito, la empresa inmobiliaria del popular streamer The Grefg, había presentado contra una mujer de 80 años. En una resolución a la que ha accedido EL PAÍS, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha anulado la sentencia que, el pasado agosto, dictó un juez a favor de The Grefg. La nueva resolución paraliza el desahucio y da la razón a la mujer. En el verano de 2020, después de trasladarse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos, The Grefg compró a través de la socieda