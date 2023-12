Publicado hace 1 hora por Wurmspiralmaschine a eldiario.es

Schmidhuber lleva ya años reivindicado su papel – y el de otros a los que no se suele citar – en la historia del desarrollo de las tecnologías que han dado lugar a la inteligencia artificial. Algo de éxito ha tenido en esa particular misión que se ha dado este científico germano. Hace unos años ya se decía que a Schmidhuber la inteligencia artificial puede que “lo llame 'padre' cuando madure”, según publicó en su momento el diario estadounidense The New York Times.