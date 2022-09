Publicado hace 1 hora por Temple_97 a 20minutos.es

La Fiscalía sostenía que el acusado obvió durante meses "el deber de cuidado y la obligación de velar por su esposa", que no podía moverse debido a su obesidad mórbida y la dejó totalmente desatendida a sabiendas de que de esa forma podía morir. En el juicio declaró que no llamaba al médico porque ella no quería ser atendida